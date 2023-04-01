شرطة أبوظبي بطل الطائرة في «الألعاب الحكومية» بالعاصمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي لقب الكرة الطائرة، بالنسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي تقام في كريكيت سبورتس هب، ونال فريق الإدارة العامة للجمارك الوصافة، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الثالث، ينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم من دائرة الإسناد الحكومي، وتستمر منافساتها حتى 14 الجاري ويشارك فيها أكثر من 40 جهة حكومية من أبوظبي، وتشتمل المنافسات على 11 لعبة.

نتائج

وأسفرت نتائج منافسات تنس الريشة للرجال عن حصول زاكي سيلفرانو من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، على المركز الأول، ودائرة الثقافة والسياحة على المركز الثاني، فيما حلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ثالثاً.

وفي منافسات الشطرنج للرجال، توّج محمد المرزوقي من دائرة البلديات والنقل بلقب الرجال، وحل عبد الله القبيسي من مركز الإحصاء - أبوظبي، وصيفاً يليه مازن شوهنا من دائرة التعليم والمعرفة.

وعلى صعيد منافسات السيدات توّجت كلثم الشامسي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي باللقب، وحلت مريم المرزوقي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وصيفة، ونورة الحمادي من دائرة تنمية المجتمع ثالثة.

منافسات

ويشهد الأسبوع المقبل منافسات تنس الريشة للسيدات، والسلة للرجال والسيدات، وكرة القدم، والبادل، بجانب سباق الجري لمسافة 5 كلم للرجال في أبوظبي سبورتس هب، وللسيدات في حلبة مرسى ياس، فيما يشهد الأسبوع الثالث نهائيات كرة القدم نوكرة الطاولة، والبادل والرماية، والكروسفيت، بجانب سباق الدراجات الهوائية الذي تحتضنه جزيرة الحديريات للرجال، وسباق السيدات في حلبة مرسى ياس.

نجاح

وأكد ناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس الفريق المنظم للبطولة، أن الحدث يحقق نجاحاً كبيراً فنياً وتنظيمياً وجذب عدداً كبيراً من المتابعين، وشكل كرنفالاً رياضياً وسط حضور فاعل لكل المؤسسات الحكومية في أبوظبي التي تدافعت للمشاركة في المسابقات، مما يؤكد أن بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية ولدت قوية.

وأضاف: «حققت أهدافها، من حيث التفاعل المجتمعي بين جميع المشاركين، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وذلك ضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد».

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