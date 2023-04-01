شرطة دبي تتصدر المراكز الأولى في الدراجات الهوائية بدورة "ند الشبا"

المصدر: وام

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استحوذ دراجو شرطة دبي على المراكز الأولى بمختلف فئات سباق الدراجات الهوائية 77 كيلومترًا، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة "ند الشبا" الرياضية.

واختتم السباق منافساته بإقامة 5 فئات جديدة (الفئة المفتوحة سيدات، والهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني).

وفازت الليتوانية أكفيلي جيدرايتيت من فريق شرطة دبي، بلقب الفئة المفتوحة للسيدات، وأنهت السباق في 1:47:23.698 ساعة، وجاءت الأوكرانية تيتانا ياشينكوف من فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحلت مخابت أومتازنوفا (من كازاخستان) من فريق شرطة دبي في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة مواطنين، فاز حمد سلمان الصابري من فريق شرطة دبي بالمركز الأول في 1:38:06:077 ساعة، وتلاه ياسر جمعة البلوشي، وهلال جابر الحربي.

وفي فئة الهواة مواطنات، فازت فرح المري من فريق شرطة دبي بالمركز الأول في 2:07:32.570 ساعة، وتلتها غايا إبراهيم المحرزي، وهالة محمد راشد. وفي الفئة المجتمعية للمواطنين، فاز محمد موسى البلوشي بالمركز الأول بزمن 1:39:12.441 ساعة، وحل منصور حسن محمد طارق الشامسي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وعلى صعيد الفئة المجتمعية للمواطنات، فازت عائشة أحمد فولاذ بالمركز الأول في 2:07:33.656 ساعة، وتلتها عاليا المهيري، ونورا الغافلي.

حضر منافسات السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس ونائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعضوا اللجنة التنفيذية علي عمر البلوشي وعادل البناي.

وضمن منافسات دورة "ند الشبا"، تقام غداً الأحد مباراتان بالجولة الأولى من المجموعة الثانية للكرة الطائرة، حيث تجمع الأولى "الخالدية" مع "زعبيل"، وتجمع الثانية "الجوارح" مع "الحبتور للسيارات".

وفي منافسات البادل، فاز الثنائي فرانشيسكو خافير واجناسيو جوانزاليس بلقب بطولة البادل ضمن فئة التصنيف المحلي 100 نقطة، على حساب الثنائي خافير جارسيا لوبيز وسيرجيو ايكاردو ألكورسيا، الذي لم يخض المباراة بسبب إصابة أحد لاعبيه.

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