نجاح كبير لسباق الجري في دورة عجمان الرياضية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق سباق الجري الذي تم تنظيمه في مضمار الصفيا ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 نجاحاً كبيراً، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار، واشتمل السباق على 5 فئات لمسافة 5 كيلومترات وهي فئة المجموع العام للرجال، والمجموع العام للسيدات، وفئة المواطنين، وفئة المواطنات، وفئة المواطنين فوق 50 سنة، و4 فئات لمسافة 2 كيلومتر وهي فئة الرجال وفئة السيدات، وفئة المواطنين، وفئة المواطنات.

ويأتي السباق ضمن الأهداف المجتمعية التي تركز عليها حكومة عجمان بتشجيع أفراد المجتمع والموظفين في الإمارة على ممارسة الرياضة لاكتساب أسلوب حياة صحي يسهم في المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية وزيادة الإنتاج في العمل.

وأسفرت نتائج سباق الجري 5 كيلومترات عن فوز محمد تودا بالمركز الأول في فئة المجموع العام للرجال، تلاه سفيان دردور في المركز الثاني، وجاء أنور الغوز في المركز الثالث، وفي فئة المجموع العام للسيدات حصلت زيفي على المركز الأول، ولطيفة جالوي على المركز الثاني، وفازت لطيفة الصاروخ بالمركز الثالث.

وفي فئة المواطنين توج مبارك المراشدة بالمركز الأول، وسعود الزعابي بالمركز الثاني، وجاء عبدالله جمعة في المركز الثالث، وفي فئة المواطنات فازت رقية المزروعي بالمركز الأول، وحصة الجسمي بالمركز الثاني، وجاءت عليا الشامسي في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين فوق 50 سنة حصل إسماعيل الصبري على المركز الأول، تلاه جاسم علي في المركز الثاني، فيما جاء أحمد المسافري في المركز الثالث.

أما في سباق 2 كيلومتر فقد أسفرت النتائج عن فوز ادهيل جيمي بالمركز الأول في فئة الرجال، تلاه مكتوم أمين في المركز الثاني، وجاء ايهان ياسر ثالثاً، وحصلت علياء أمير على المركز الأول في فئة السيدات، وأميرة أمير على المركز الثاني، وجاءت مريم إيهاب في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين توج عبداللطيف الصبري بالمركز الأول، وربيع خلف بالمركز الثاني، ومحمد النعيمي بالمركز الثالث، وفي فئة المواطنات فازت الجود الحميري بالمركز الأول، وحلت هنوف الفلاسي في المركز الثاني.

وفي منافسات كرة القدم اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل بنجاح ثمانية فرق في الوصول إلى الدور ربع النهائي وهي دائرة الميناء والجمارك، ودائرة البلدية والتخطيط، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة النقل، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومصرف عجمان، وجامعة المدينة عجمان.

وكانت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة قد جرت الجمعة، وشهدت فوز دائرة الميناء والجمارك على دائرة البلدية والتخطيط 5-2 ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، وأكد هيئة النقل جدارته بتحقيقه الانتصار الثالث على التوالي في المجموعة بفوزه على جامعة عجمان 2-0، فيما انتهت المباراة الثالثة بتعادل الإدارة العامة للدفاع المدني ومصرف عجمان 3-3.

من جانبٍ آخر تختتم مساء الأحد بطولة الألعاب الشعبية التي أقيمت تصفياتها التمهيدية على مدار يومين بمشاركة 70 لاعباً يمثلون 7 فرق تنافسوا في 4 ألعاب شعبية وهي لعبة شد الحبل ولعبة الكرابي ولعبة مطارح ولعبة دحروي، وتهدف البطولة إلى الحفاظ على الموروثات الإنسانية وإبراز المكون التراثي لشعب الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز