غريغوري وبطل بريطانيا في «انطاليا غراند سلام للجودو»

المصدر: انطاليا - البيان

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تختتم غداً في تركيا بطولة انطاليا غراند سلام للجودو، ويلتقي لاعبنا غريغوري أرام مع جمال بيتغراف بطل بريطانيا في منافسات الوزن الثقيل

ويواجه لاعبنا ماجو معروف نظيره التركي توتار تونا هان في وزن فوق 100 كلغم.

وكان لاعبنا تلال شفيلي افتتح مشواره في البطولة في وزن المتوسط تحت 81 كلغم بالفوز على بطل منتخب فرنسا الشاب ارجيبا أرنودي الفائز بلقب الجائزة الكبرى في بطولة البرتغال 2023، وبطولة العالم لفرق الطلاب عام 2019، وبطولة العالم للشباب 2019، ولكنه خسر بالمرحلة الثانية من البرازيلي سانتوس يودي الحائز على ألقاب عالمية عدة بالنقاط.

ويتصدر منتخب فرنسا الترتيب برصيد 4 ميداليات ذهبية، يليه منتخب البرازيل بذهبية واحدة وبرونزيتين، ثم منغوليا بفضية وبرونزيتين.

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