10 فرق في النسخة الثانية لبطولة الهوكي

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم )

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تبدأ مساء اليوم البطولة الرمضانية للهوكي في نسختها الثانية والتي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي، وتقام بالملعب الرسمي لاتحاد اللعبة في مدرسة الإبداع الأمريكية في الشارقة على طريق مليحة، ويشارك 10 فرق في البطولة هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي اس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وحددت اللجنة الفنية برئاسة أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي، اللائحة الفنية للبطولة وكل شروط المنافسة ومن بينها زمن المباراة «15 دقيقة»، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين داخل الملعب بينهم حارس مرمى و6 بدلاء يمكنهم المشاركة في أي وقت خلال المباراة.

ورصد اتحاد الهوكي برئاسة عبد الله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد جوائز عينية ونقدية للفائزين، حيث تم تخصيص 3 جوائز مع كأس للفرق صاحبة المراكز من الأول للثالث، كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لأفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة.

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