النويصري بطل سباق «ند الشبا المفتوح» للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج التونسي علي النويصري دراج فريق «ياسي»، بطلاً لسباق الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة رجال ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها». وجاء السباق، الذي أقيم أول من أمس في منطقة ند الشبا وامتد لمسافة 77 كلم على شارعي ميدان والمنامة، حماسياً ومثيراً للغاية حتى خط النهاية.

وأعطى شارة انطلاق سباق الدراجات الهوائية في فئاته الثلاث سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام نائب رئيس اللجنة المنظمة، حيث أقيمت منافسات فئات أصحاب الهمم، والفئة المفتوحة رجال، وفئة كبار المواطنين والمقيمين رجال وسيدات فوق 50 عاماً.

ونجح النويصري في إنهاء السباق، في زمن قدره 1:33:11.458 ساعة، فيما جاء الدراج المغربي محسن الكورجي من فريق الشعفار جميرا ثانياً بزمن قدره 1:33:12.216 ساعة، وتلاهما الدراج الجزائري حمزة ياسين عماري من فريق شرطة دبي، والذي حل ثالثاً بزمن قدره 1:33:12.460 ساعة.

وعبر علي النويصري عن بالغ سعادته بتحقيق لقب بطولة الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة رجال في دورة ند الشبا الرياضية للمرة الأولى في تاريخه، مشيداً بالجهود التنظيمية الكبيرة التي جعلت هذا السباق يظهر على أعلى درجات التميز والاحترافية.

وقال: فريق ياسي خاض سباق هذا العام وكله تصميم على تحقيق اللقب، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من مدير الفريق خالد الرميثي، وفعلاً نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل جهود وتعاون جميع دراجي الفريق.

الطائرة تحلق

تنطلق الليلة منافسات الكرة الطائرة بمشاركة نجوم من 37 جنسية من مختلف القارات، وتبلغ جوائزها المالية 1.5 مليون درهم وتضم 8 فرق مقسمة على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فريق الإمبراطور حامل لقب البطولة إلى جانب فريق فهود زعبيل، وفريق إتش إم إس، وفريق الشبابي، وتضم المجموعة الثانية كلاً من فريق الجوارح وصيف النسخة الماضية، وفريق زعبيل، وفريق الخالدية، وفريق الحبتور للسيارات.

ويستهل فريق الإمبراطور حملة دفاعه عن اللقب الذي فاز به العام الماضي على حساب الجوارح، بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الشبابي، عند الـ9:30 مساءً، ويعقبها المباراة الثانية التي تقام لحساب المجموعة الأولى، بمواجهة ستجمع إتش ام إس أمام فهود زعبيل، عند الـ11:30 مساءً، في حين تقام غداً الأحد مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بمواجهتين، إذ يلتقى في المباراة الأولى الخالدية مع زعبيل، عند الـ9:30 مساءً، ويلتقي بعدها الجوارح مع الحبتور للسيارات عند الـ11:30 مساءً.

سلة الكراسي

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، والتي تأتي ضمن بطولات ند الشبا هذا الموسم، بمشاركة 10 فرق تضم المجموعة الأولى فرق هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي ودائرة المالية ومركز وريزيدنس البستان، فيما تضم الثانية هيئة الطرق والمواصلات وهيئة تنمية المجتمع وبلدية دبي وأبيلتي لايف وهيئة دبي للإسعاف.

وتشهد ضربة البداية 4 مباريات، الأولى تجمع بين محاكم دبي ودائرة المالية ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المباراة الثانية هيئة كهرباء ومياه دبي مع القيادة العامة لشرطة دبي ضمن المجموعة نفسها، فيما تشهد المجموعة الثانية مباراتين، الأولى تجمع بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع ابيلتي لايف، والثانية بين بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.

أهداف

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن ند الشبا من الدورات الرياضية الاجتماعية وذات أبعاد وأهداف أكبر من كونها بطولة ومسابقة وميداليات، وكانت رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في تشجيع كل أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وشهر رمضان له طابع خاص في الإمارات واعتدنا منذ سنوات طويلة على وجود أنشطة في الفترة المسائية ومباريات ودورات وتجمعات لكل الفئات.

وذكر ماجد العصيمي: خلال السنوات العشر للدورة أفرزت الدورة عن مواهب رياضية من مختلف الفئات العمرية والألعاب وهي حافز للشباب للمنافسة في الألعاب الفردية والجماعية، ودورة ند الشبا هي دورة الجميع وقد وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ النسخة الأولى بإضافة مسابقات لأصحاب الهمم، ودمجهم في الدورة بقوة وفعالية.

وكانت بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة وسباقات الدراجات اليدوية وسباقات الطريق على الكراسي وكرة القدم السمعية والقوس والسهم، كما أن المستوى الفني للدورة مرتفع والأجواء المصاحبة للأجواء تجذب الجمهور والدورة بشكل عام حققت نجاحات غير مسبوقة وهي نموذج مثالي للأجواء الرمضانية الرياضية.

واختتم قائلاً: باسم جميع أصحاب الهمم نقول شكراً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم المستمر والمتواصل للدورة لتصل إلى ما وصلت إليه، وأيضاً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على متابعته للدورة والمسابقات وكل الفعاليات المصاحبة لها وتوجيهات سموه التي تكفل أن تكون هذه الدورة في كل نسخة متطورة ومتجددة.

نتائج

في سباق الدراجات فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال، جاء البريطاني جون كاري في المركز الأول، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:33:23.455 ساعة، وتلاه الجزائريان نور الدين حشيني ثانياً، وعبدالقادر رحماني ثالثاً.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات، جاءت السويسرية باميلا فوكس في المركز الأول بعدما قطعت مسافة السباق في 2:15:16.015 ساعة.

وفي فئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كم «فئة المكفوفين»، فاز أحمد عبدالله حميد الشامسي بالمركز الأول بزمن 0:36:59:511 دقيقة، وتلاه عبدالرحمن البستكي في المركز الثاني.

وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات الطريق» فاز أحمد محمد البدواوي بالمركز الأول بزمن قدره 0:30:32.273 دقيقة، وتلاه عبدالله سالم البلوشي في المركز الثاني، وسالم جمعة الجنيبي ثالثاً

وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات اليد» فاز العماني سامي سيد سالم الشيمي بالمركز الأول بزمن 0:35:19.667 دقيقة، تلاه عايض علي الأحبابي ثانياً، وبدر عباس الحوسني ثالثاً.

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