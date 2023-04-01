الشارقة ومليحة في أقوياء اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تتواصل اليوم مباريات دوري رجال اليد في جولته الثالثة بالدور النهائي للبطولة والتي تشهد مباراتين يستقبل في الأولى الشارقة المتصدر برصيد 8 نقاط، جاره فريق مليحة الرابع برصيد 4 نقاط، وفي الثانية يحل فريق دبا الحصن الثامن برصيد نقطتين.

ضيفاً على النصر السابع برصيد 3 نقاط. وينشد فريق الشارقة في العاشرة والنصف مساء اليوم لمواصلة مشواره الناجح بالبطولة في رحلة الدفاع عن اللقب وبطموح الفوز على ضيفه فريق مليحة في موقعة لن تخلو من الإثارة والندية، وخاصة أن العديد من لاعبي مليحة سبق أن كانوا في صفوف الفريق الشرقاوي. وفي المباراة الثانية يستقبل فريق النصر فريق دبا الحصن، وكلا الفريقين ينشدان الفوز.

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