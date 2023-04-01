اتحاد السلة يلغي عقوبات وغرامات الأندية

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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عقدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة رقم (21) برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وبحضور عبد العزيز الحصان مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة للرياضة وناصر سالمين ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة واكتمل النصاب مبكراً في حضور 18 نادياً من أصل 19 يمثلون عضوية الجمعية العمومية، وأدار الجلسة سالم المطوع الأمين العام لاتحاد السلة.

واستهل الاجتماع عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة بكلمة قصيرة أشاد فيها بالتعاون الكبير بين كل الأندية، مؤكداً حرص الاتحاد على مناقشة كل متطلبات الأندية بما يسهم في النهوض باللعبة، ثم تحدث اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الذي رحب بممثلي الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية، وأكد على الدور المهم الذي تلعبه الأندية وينعكس على اللعبة من خلال المنتخبات الوطنية. وبدأ بعد ذلك مناقشة أجندة الجمعية العمومية وتم فيها التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابق والتقرير الإداري والفني والمالي.

إشادة

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بالدور الإيجابي الكبير لأندية الدولة في دعمها لمسيرة المنتخبات الوطنية، وأعلن عن إلغاء الغرامات المالية على كل أندية الدولة، دعماً من اتحاد السلة لمسيرة اللعبة في أندية الدولة وكذلك بعد نتائج المنتخبات الوطنية الرائعة مؤخراً من خلال فوز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الخليجية التي جرت في الكويت، والتأهل كذلك للمرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا 2025 بعد الأداء المتميز في التصفيات التي جرت في قطر، وأيضاً فوز منتخب السيدات 3 ضد 3 بذهبية الألعاب الخليجية .

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