«أولد فوكس» بطل «دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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توّج فريق «أولد فوكس» المكون من الثنائي المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني بلقب بطولة الشطرنج الخاطف التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في شهر رمضان.

وحل فريق الثنائي يورداتشيسكو والعدناني «أولد فوكس» أولاً برصيد 19 نقطة بواقع 8 انتصارات و3 تعادلات، يليه فريق «زايد الخير» بـ18 نقطة ومثّله الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، وجاء فريق «سيجنتشر تشيس ألتيميت» ثالثاً برصيد 17 نقطة ومثّله الأساتذة الكبار الطاجيكستاني فاروق أمانتوف وإرنستو إناركييف، يليه فريق «أساتذة الفجيرة» .

والذي مثّله مدرب نادي الفجيرة للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش ولاعب منتخبنا أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني. وشهدت النسخة الحالية مشاركة 101 فريق يضمون 202 لاعب ولاعبة يمثلون 28 جنسية بينهم 37 من حملة الألقاب الدولية.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأفضل الفرق المشاركة في البطولة، حيث فاز فريق «عائلة الكعبي» المكون من سالم أحمد وشقيقته عنود أحمد بفئة أفضل فريق عائلي، وفريق «دي اكس دبي ون» بجائزة أفضل فريق من نادي دبي للشطرنج ومثّله الأستاذ الدولي سعيد إسحاق وأستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى، وفريق «ليتس قو كيدز» بجائزة أفضل فريق للناشئين دون 16 سنة ومثّله أرناب جينا وساهيل ساكسينا.

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