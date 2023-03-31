"الأولمبية الإماراتية" تعتمد تأسيس "مجلس شباب اللجنة"

المصدر: وام

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اعتمدت اللجنة الأولمبية الوطنية تأسيس "مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية"، والذي يضم عددا من الخبرات والكوادر الشابة والطموحة التي تمتلك رؤى إبداعية وأفكارا مبتكرة، تخدم رياضة الإمارات.

تأتي الخطوة انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تمكين الشباب وصقل معارفهم وقدراتهم في جميع القطاعات وتماشياً مع رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة بما يعزز مفهوم الثقافة الأولمبية وما تتضمنه من مبادئ وأسس وقيم نبيلة تعود بالفائدة المرجوة على المجتمع بشكل عام.

ويتوافق المجلس مع أنظمة مجالس الشباب حيث يضم 9 أعضاء يمثلون الفئة العمرية 18 - 35 عاماً، ويهدف لتوظيف وتطوير أساليب وأفكار جديدة ومبتكرة تقدمها فئة الشباب، والعمل على تعزيز الثقافة الأولمبية والرياضية لدى جميع فئات المجتمع، والتعريف والترويج لقيم وأسس اللجنة الأولمبية الوطنية المنبثقة عن قيم اللجنة الأولمبية الدولية، ومخاطبة مجتمع شباب دولة الإمارات والتواصل المستمر معهم، وإعداد التصورات والمبادرات المختلفة ودمجها مع أنشطة وبرامج اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويضم مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية كلا من راشد محمد عبدالله، وأحمد علي المازمي، وسلطان أحمد المازمي، ومحمد حسن المروي، ومجد محمد البلوشي، وخلود حمدان الحوسني، وماجد سلطان المنصوري، وعلي جابر المرزوقي، وشيخة علي الكعبي.

وتتضمن مهام مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية اقتراح المبادرات والخطط والبرامج التي تساهم في نشر ثقافة الحركة الأولمبية والتأكيد على أهميتها بين فئة شباب المجتمع، واقتراح المبادرات التي تؤكد على أن الرياضة أسلوب حياة وأساساً لبناء شباب المجتمع، وتبني المبادرات الرياضية التي تدعم قيمة الرياضة وتأثيرها في نشر فكر السلام والصداقة والتضامن والمنافسة الشريفة والاحترام المتبادل، وغيرها من المهام.

واعتبر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي تدشين مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية خطوة محفّزة لدمج الشباب في مجالات العمل الأولمبي والاستفادة من شغفهم وحماسهم للتطوير والتعلم المستمر، نظراً لما يمتلكونه من تجارب متنوعة ومعارف عديدة إضافة لاستعدادهم لتقديم حلول مبتكرة ومبادرات نوعية من شأنها الارتقاء بالحركة الأولمبية الوطنية.

وثّمن معاليه رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وحرص سموه على التوجيه بإيجاد السبل الكفيلة لاستقطاب العناصر الشابة إلى العمل الأولمبي ووضع الأطر المناسبة التي تتناسب مع حجم إبداعاتهم وأفكارهم الطموحة ومقترحاتهم التي تعد محل اهتمام وتقدير اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأشار إلى تعدد المبادرات والبرامج التي يمكن الاستفادة فيها من طاقات هؤلاء الشباب المنضمين للمجلس، خاصة أنه يتضمن عناصر واعدة من الجنسين والمشهود لهم بالكفاءة في جهات عملهم وعلى الصعيد الرياضي كذلك.

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