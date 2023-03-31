180 لاعباً في بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف أبوظبي النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي والتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، وذلك خلال الفترة من 1- 3 أبريل، بمشاركة 180 لاعباً يمثلون 80 فريقاً من نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن البطولة المرتقبة ستكون إحدى أفضل البطولات من الناحيتين الفنية والتنظيمية، بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين الدوليين البارزين على مستوى العالم، إضافة إلى قيمة جوائزها المالية، والتي تبلغ 40 ألف دولار أمريكي، وأشار المرزوقي إلى أن تصنيف البطولة هو BT 400، مما يجعل من البطولة ثاني أقوى بطولة، وأعلى تصنيف على مستوى العالم.

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