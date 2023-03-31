عداء الحمرية يشارك في بطولة آسيا للناشئين

المصدر: الشارقة - البيان

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تلقى عداء فريق الحمرية أحمد عيسى صالح، دعوة من الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الخارجي بتركيا، والمشاركة في بطولة آسيا للناشئين بأوزبكستان، وتوجه أحمد عيسى صباح الجمعة، مع بعثة المنتخب إلى تركيا، للدخول في معسكر تدريبي من 31 مارس إلى 24 أبريل، ويستعد منتخب الإمارات في معسكر بتركيا، للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقرر إقامتها في أوزبكستان، من 24 أبريل إلى 1 مايو 2023.

وهنأ جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، فريق ألعاب القوى بشكل عام، وأحمد عيسى بصفة خاصة، بمناسبة دعوته لتمثيل منتخب الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تشريف وتكليف في الوقت نفسه، للعمل دائماً على تكوين أبطال يمثلون النادي والإمارات في المحافل الدولية.

وعبر العداء أحمد عيسى عن سعادته بالانضمام للمنتخب الوطني، مؤكداً أنه سيقدم كل ما في جعبته من أجل تشريف العلم الإماراتي في البطولة الآسيوية.

من جهته، قال مشرف فريق الحمرية لألعاب القوى، ثامر الشامسي، إنه سعيد باستدعاء لاعب من الفريق لتمثيل منتخب الإمارات، مبرزاً أن ذلك يؤكد العمل الكبير للفريق من إداريين ومشرفين ومدربين ولاعبين.

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