صدارة ثنائية في «دبي للشطرنج الخاطف»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدر فريقا «أولد فوكس»، المكون من المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والمغربي مخلص العدناني، و«نادي فريازينو للشطرنج»، المكون من الروسي إيغور فاخلاموف، ومواطنه أليكسي بافيلييف، بطولة دبي الفرقية للشطرنج الخاطف، التي انطلقت منافساتها مساء أول من أمس، بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 101 فريق، يضمون 202 لاعب ولاعبة، يمثلون 28 جنسية، بينهم 37 من حملة الألقاب الدولية، وهو رقم قياسي لعدد الفرق والمشاركين في البطولة.

وافتتح البطولة على الطاولة الأولى، عثمان موسى عبد الله رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة، والأستاذ محمد الحسيني المدير التنفيذي.

وأسفرت منافسات اليوم الأول، والذي أقيمت فيه 6 جولات عن تصدر «أولد فوكس»، وفريق «نادي فريازينو للشطرنج»، برصيد 11 نقطة، بواقع خمسة انتصارات وتعادل واحد، يليهما أربعة فرق برصيد 10 نقاط، هي فريق «زايد الخير»، وفريق «سيجنيشر تشيس ألتيميت»، وفريق «تيم مكس»، وفريق «أساتذة الفجيرة».

وتجمع أولى جولات اليوم الثاني الأخير من المسابقة، لقاءً قوياً على الطاولة الأولى، حين يلتقي فريق «أولد فوكس»، مع شريك الصدارة فريق «نادي فريازينو للشطرنج»، في قمة لقاءات الجولة، وعلى الطاولة الثانية، يلتقي فريق «تيم مكس» مع فريق «زايد الخير»، ويلتقي فريق «سيجنيشر تشيس ألتيميت» مع فريق أساتذة الفجيرة.

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