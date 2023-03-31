4 توصيات في ملتقى «رياضة المرأة نحو الاستدامة»

المصدر: دبي ـ البيان

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قدم ملتقى «رياضة المرأة نحو الاستدامة»، الذي نظمه اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بالتعاون مع مجالس أحياء دبي، 4 توصيات تنوعت بين إطلاق مبادرات وجوائز.

وشهد الملتقى نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وعضوات اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، الدكتورة موزة حسن الشحي، والمهندسة غالية علي المناعي، ووفاء حسن الفورة الشامسي، وشيخة غانم الشامسي.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة عصف ذهني خرجت بتوصيات، بينها اقتراح نورة السويدي، إطلاق مبادرة «سفيرات الاستدامة» يتم انتقاؤهن من البطلات الرياضيات في مختلف الرياضات، كما اقترحت نورة الجسمي توسيع نطاق المبادرة التي أطلقها اتحاد الريشة الطائرة لدعم أصحاب الهمم، لتعمم على الاتحادات الرياضية في الدولة.

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