4 ميداليات للإمارات في «مبارزة ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج منتخبنا الوطني بـ 4 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية، في نهائي منافسات ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المبارزة، كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، والدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، ومروان الحاج ناصر رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية.

نتائج

وأسفرت نتائج المبارزة التي اختتمت منافساتها أول من أمس، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، عن تتويج التونسي محمد أيوب الفرجاني بالميدالية الذهبية في مسابقة سلاح الفلوريه رجال، وفوز لاعب منتخبنا حمد الجلاف بالميدالية الفضية، والمصري عبد الرحمن حفور بالميدالية البرونزية، فيما حصل السعودي فيصل عابد على الميدالية الذهبية في مسابقة سلاح الآيبيه رجال، ولاعب إستونيا ستيه برنت، على الميدالية الفضية، ولاعب المنتخب السعودي جواد الداوود على الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة سلاح السيف العربي «السابر» رجال، توج الإيراني محمد رحباري بالمركز الأول، وجاء مواطنه فتوحي فيراباد في المركز الثاني، وحل الإماراتي حامد المازمي في المركز الثالث، أما في مسابقة الفلوريه فتيات، فقد توجت لاعبة منتخبنا الوطني نورة البريكي بالميدالية الذهبية، وحصلت زميلتها في المنتخب الهيام البلوشي على الميدالية الفضية، فيما توجت التونسية سارة بسباس بالميدالية البرونزية.

جهود

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن سعادته بوجود المبارزة للمرة الرابعة في دورة ند الشبا الرياضية، مشيراً إلى أن مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة في النسخة الحالية، يشكل مصدر فخر لاتحاد المبارزة، ويعكس حجم الجهود التي تبذل من أجل تطوير اللعبة وانتشارها أكثر فأكثر في الإمارات، مثمناً الدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا في ذلك، خاصة من ناحية اكتشاف المواهب، وإلهام اللاعبين الصغار في ممارسة هذه الرياضة الواعدة، وقال: «سعادتنا مضاعفة بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة، وبالأداء القوي الذي أظهره لاعبونا في مختلف الفئات، ما يؤكد حسن استعدادهم للاستحقاقات الدولية القريبة».

وأضاف: «المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، عبارة عن معسكر إعدادي قوي للاعبينا، وفرصة للاحتكاك مع أبطال عالميين، وأصحاب إنجازات أولمبية، ونحن سعداء بتحقيق البطولة للأهداف التي وضعناها، ودائماً ما تكون أفضل داعم لنشاط المبارزة».

ووصف رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، أجواء دورة ند الشبا الرياضية، بالمتميزة والمليئة بالبهجة والسعادة، موجهاً التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على النجاحات التي تحققها الدورة كل عام، وإلى اللجنة المنظمة على حسن التنظيم والإقبال اللافت في جميع الألعاب، ما يشرّف رياضة الإمارات.

وكشف المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن توقيع اتفاقية بين اتحادي الإمارات للمبارزة والخماسي الحديث، عبارة عن توأمة بينهما، من أجل تطوير رياضة المبارزة، وبرمجة معسكرات للاعبين قبل المشاركة في البطولات الخارجية.

من ناحيته، أعرب صالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة، ومشاركة مبارزين متميزين في مختلف الفئات، وقال: «أسعدتنا النتائج التي حققها الرياضيون الذين مثلوا الدولة في البطولة، لا سيما أنهم تنافسوا مع مبارزين من 13 دولة أخرى، يمثلون مدارس مختلفة، ويمتلكون خبرات جيدة في هذه الرياضة الأولمبية المهمة».

وأضاف المرزوقي: «ساهمت دورة ند الشبا الرياضية، في نشر ممارسة العديد من الرياضات، كما أنها استقطبت أهم الرياضيين والمنتخبات بالتنافس في مختلف البطولات التي تضمها، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوى رياضيينا في مختلف الرياضات، ويسهم في تطويرهم وتزويدهم بالخبرات، لكسب المباريات، واعتلاء منصات التتويج، في مختلف البطولات الإقليمية والدولية».

انطلاقة قوية

وشهدت منافسات الفئة الدولية الذهبية من بطولة البادل، انطلاقة قوية مساء أول من أمس، حيث أسفر الدور الـ 16 عن نتائج مثيرة، تعكس تقارب مستويات اللاعبين، والتطور الكبير الذي سجلته هذه الرياضة في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها التأهل الصعب للثنائي المكون من جوزيه رومان مارتينيز وكارلوس بيريز، على حساب الثنائي نيكولاس سيوسكون واغناسيو ألبورنوز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7 – 5 و3 – 6 و6 – 4، وبالطريقة ذاتها، تأهل الثنائي المكون من فرانشيسكو ميغيل نافاس وجوزيه كارلوس غاسبار 7 – 6 و3 – 6 و6 – 0.

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