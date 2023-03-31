عبدالعزيز النعيمي بطلاً لسباق الدراجات في عجمان

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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فاز الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالمركز الأول بسباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم في مضمار الصفيا لمسافة 6 كلم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، وحل في المركز الثاني فيصل المازمي، وجاء في المركز الثالث ناصر الزري.

وفاز أحمد المري بالمركز الأول في سباق المجموع العام رجال، تلاه خالد معيوف، ثم وليد النقبي ثالثاً، وفي سباق المجموع العام سيدات فازت صفية الصايغ بالمركز الأول، تلتها روبا هيلاني ثم شيخة راشد في المركز الثالث، وفي فئة سباق موظفي الدوائر الحكومية، تمكن عبدالعزيز صلاح من الظفر بالمركز الأول، وحل طلال البلوشي ثانياً، ومحمد البلوشي ثالثاً.

وفي فئة المواطنين حصل حسن سلطان على المركز الأول، تلاه محمد المنصوري ثانياً، ثم محمد عبيد، بينما تقدمت أسماء بالأحمر في فئة سباق المواطنات وفازت بالمركز الأول، وجاءت مروة سلمان في المركز الثاني، تلتها غالية عسكر في المركز الثالث.

وفاز أحمد البدواوي بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم رجال، تلاه عبدالله البلوشي ثم سالم الجنيبي، فيما جاءت سلمى الخاطري في المركز الأول في فئة أصحاب الهمم سيدات.

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