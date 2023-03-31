محمد عمر يتوّج بذهبيتي المطرقة في مونديال بولندا

المصدر: وارسو - البيان

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حقق محمد عمر لاعب ألعاب القوى بنادي النصر، إنجازاً كبيراً بفوزه بميداليتين ذهبيتين في إطاحة المطرقة ورمي وزن قدره 15 كجم لفئة فوق 35 عاماً، وذلك خلال مشاركته في بطولة العالم التاسعة للماستر داخل الصالات، في مدينة تورن البولندية، والتي تختتم اليوم، بمشاركة 89 دولة.

وشارك عمر في مسابقة إطاحة المطرقة، والتي جاءت ضمن مسابقات متنوعة للعديد من المنافسات، وبلغت 26 مسابقة للرجال، و22 مسابقة للسيدات، ضمن الفئات العمرية المختلفة. وتوجه عمر بالشكر والامتنان إلى اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى على دعم مشاركته في هذه البطولة العالمية، ما كان له بالغ الأثر في حصوله على الذهبيتين ورفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير، كما توجه بالشكر أيضاً إلى أعضاء اتحاد ألعاب القوى على جهودهم لتطوير اللعبة واكتشاف المواهب، ونادي النصر على الرعاية التي أحيط بها، وتوفير جميع أسباب نجاحه وتميزه في ألعاب القوى.

وأوضح اللاعب محمد عمر أنه يستعد للاستحقاقات المقبلة، ومنها بطولات عالمية وقارية في 2024 ونهاية العام الحالي، معتبراً أن العمر لا يمكن أن يشكل عائقاً أمام رحلة البحث عن الألقاب وحصد الميداليات في المحافل الخارجية. وقال إن بلوغه الـ35 عاماً يدفعه أكثر لخوض جميع التحديات بالطموحات العالية التي تمنحه فرصة المنافسة على أفضل النتائج.

وأضاف: «مثل هذه المشاركات مهمة لبناء القدرات وإكساب اللاعبين الخبرة وإثراء المسيرة المهنية بالزخم الإيجابي، والذي يمثل دافعاً قوياً لهم، لتحقيق الانتصارات المشرفة في المسابقات القارية والدولية، وهناك الكثير من المواهب الشابة في جميع أنحاء الدولة، وجهود اتحاد ألعاب القوى في الارتقاء باللعبة وإقامة المسابقات الرياضية بالتعاون مع الأندية تعزز فرص الحصول على النتائج الجيدة».

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