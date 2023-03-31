المصدر: (الشارقة - وام)

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أعلن الاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، عن إطلاق جائزة «مدينة الدراجة العربية الأولى»، وذلك بداية من الموسم المقبل، لاختيار أفضل مدينة عربية تسهم في دعم اللعبة، ونشرها بين أفراد المجتمع، وتعمل الجائزة على تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل والتنمية المستدامة في المدن العربية، وهي الأولى من نوعها بهذا المجال في المنطقة.

وتضم لجنة الجائزة في عضويتها كلاً من عبد الله الوثلان نائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والأعضاء نوفل المرشاوي، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام المساعد للاتحاد.

وعقد الاتحاد العربي اجتماعاً «عن بعد»، لمناقشة بنود وصيغة الجائزة، حيث سيتم عقد عدة اجتماعات في وقت لاحق، عقب شهر رمضان المبارك، لتحديد شروطها وضوابطها، واعتماد الصيغة النهائية لها.

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