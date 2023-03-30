شرطة دبي تنظم بطولة القوز الرمضانية بين الجاليات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة بر دبي، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بطولة القوز الرمضانية في حديقة القوز الأولى، بمشاركات واسعة بين الجاليات، يتنافسون في رياضات عدة.

وشهد انطلاق البطولة، العقيد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة بر دبي بالنيابة، وحسين الصفار من حدائق دبي، وفاطمة أبوحجير، والنقيب عوض مبارك منسقو المبادرة.

وتضمنت البطولة، منافسات بين فرق الجاليات في رياضات كرة القدم للكبار والناشئين، وكرة الطائرة، وشد الحبل، إلى جانب محاضرات توعوية قدمتها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات ومركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقسم التواصل مع الضحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأشاد العقيد راشد الشحي، بتنظيم البطولة ومستواها، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد.

شارك في تنظيم البطولة، مجلس دبي الرياضي، وحدائق دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومستشفى ادم فيتال، وقسم التواصل مع الضحية ومجلس تمكين أصحاب الهمم.

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