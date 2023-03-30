مباراتان في «أقوياء اليد» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة بالدور النهائي من دوري رجال اليد.

في المباراة الأولى، يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوصل في العاشرة مساء، وفي التوقيت نفسه، يستقبل فريق العين فريق الجزيرة، وتستكمل الجولة يوم غدٍ بمباراتين، يستقبل في الأولى فريق الشارقة جاره فريق مليحة، وفي الثانية يحل فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق النصر.

وينشد فريق شباب الأهلي العودة من معقل زعبيل بالفوز، ليتربع على قمة المسابقة، والتي ينافسه عليها المتصدر فريق الشارقة، برصيد مشترك بينهما بـ 8 نقاط.

بينما ستكون الصالة البنفسجية بمدينة العين في العاشرة من مساء اليوم، مسرحاً لموقعة من العيار الثقيل، لخصوصية لقاء الفريقين أصحاب الأرض فريق «الزعيم»، وضيفه فريق الجزيرة «فخر أبوظبي»، في لقاء الديربي، وتمثل لقاءات قطبي اللعبة بطولة بحد ذاتها.

ويتطلع فريق العين للفوز بعقر داره، لتحسين موقعه الحالي الثالث برصيد 5 نقاط، للمنافسة على الوصافة، بالطموح نفسه، يسعى الضيف للفوز للاقتراب من المركز الثالث، حيث يخوض المباراة برصيد 4 نقاط، وضعته في المركز الخامس.

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