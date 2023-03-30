مدرب «الصقور» يُهدي والده ميداليته الذهبية

المصدر: متابعة- محمد فضل

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في بادرة طيبة قام وليد مروش الشحي المدرب الوطني والمدير الفني لفريق 16 سنة بنادي الإمارات بإهداء والده الميدالية الذهبية، وذلك خلال احتفالية تتويج فريقه بدرع دوري المسابقة، والذي حصل عليه بعد حسمه للقب النسخة الحالية قبل أسابيع عدة، وأوضح وليد الشحي أن ما أقدم عليه خلال مراسم التتويج بتقليد والده الميدالية الذهبية جزء بسيط مما قدمه له والده، خلال مسيرته الكروية والتدريبية، بعد أن وجد منه كامل الدعم والمساندة وكذلك النصح، وقال: لا ننسى كذلك دور مجلس إدارة نادي الإمارات، برئاسة يوسف البطران، والتي كان لها دور كبير في حسم فريق 16 سنة لدرع الدوري قبل أسابيع على ختام المسابقة، في ظل وجود أندية كبيرة، ولها وزنها.

وكان فريق الإمارات قد انفرد بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه فريق شباب الأهلي صاحب الـ 52 نقطة،إلى جانب تحقيق الفوز في 23 مباراة، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة 3 مباريات، ويمتلك الفريق أقوى خط دفاع في المسابقة، حيث استقبل مرماه 21 هدفاً، وثاني أقوى خط هجوم بـ 75 هدفاً، بعد شباب الأهلي «الوصيف»، وله 88 هدفاً.

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