«جودو الإمارات» يشارك في «أنطاليا غراند سلام»

المصدر: (أنطاليا - البيان)

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يشارك منتخبنا الوطني للجودو في منافسات «بطولة أنطاليا غراند سلام للجودو لعام 2023» التي ينظمها الاتحاد التركي بداية من يوم غدٍ.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبنا بلاعبة واحدة هي باتسو ألتان ، و4 لاعبين هم تلال شفيلي ، وجريجوري أرام ، وباشو نوغزاري ، وماجو معروف .

ويشرف على تدريب المنتخب الأول المدرب فيكتور، بينما يرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن المشاركة المقبلة في بطولة أنطاليا وما سبقتها من مشاركات في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى تهدف لزيادة رصيد اللاعبين من النقاط في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أن بدأ العد التنازلي لتلك الدورة التي تبقى على انطلاقتها حوالي 480 يوماً، مشيراً إلى أن برنامج المنتخب يتضمن أيضاً المشاركة في بطولة العالم للجودو (الدوحة 2023)، التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو المقبل.

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