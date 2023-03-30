«دبي لصيد الأسماك».. الجولة الختامية 27 أبريل

المصدر: دبي - البيان

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حدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفترة من 27 إلى 30 أبريل المقبل موعداً لإقامة منافسات الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي لصيد الأسماك - كنعد وسكل - ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

وكان النادي قد نظم بداية هذا الشهر وبالتزامن مع الدورة رقم 29 من معرض دبي العالمي للقوارب منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي شهدت مشاركة أكثر من 70 متسابقاً تنافسوا على مجموع جوائز وصل إلى مبلغ 165 ألف درهم، ونجح عدد منهم في اصطياد 30 سمكة منها 24 سمكة كنعد (كينيغ فيش) مقابل 6 من نوع السكل (كوبيا)، ووصل وزن مجموع وزن الأسماك إلى ما يزيد على نصف طن وتحديداً 598.9 كلغ.

وشهدت الجولة تحطيم الرقم القياسي في أوزان الأسماك المسجلة في البطولة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة قبل أربع مواسم، حيث استطاع المتسابق رقم 67 جمعة ناصر خادم المهيري من اصطياد سمكة سكل (كوبيا) بوزن 40.10 كلغ وطول وصل إلى 143 سم.

من جانب آخر تلقى المشاركون في منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بسعادة بالغة إعلان شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية رصد مبلغ 25 ألف درهم كجائزة تقديرية لبطل الموسم في مسابقة (الكنعد).

وأثنى محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الدور الكبير الذي تقوم بها مؤسساتنا الوطنية في دعم وتحفيز المشاركين في الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي، ومن بينها دور شركة دلما مارين التي تعد شريكاً دائماً في مختلف الفعاليات ومن بينها بطولة دبي لصيد الأسماك، مشيداً بدعمها الكبير للمسابقة في النسخة الحالية والذي يرفع من حماس وشغف المتسابقين.

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الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية رصدت مبلغ 165 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي جرت بداية شهر مارس الحالي خصص منها مبلغ 135 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر، بينما تم تخصيص مبلغ 30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل.

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