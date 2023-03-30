210 ناشئين يدشنون بطولة الفجيرة للسباحة السبت

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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يستضيف مسبح نادي التنس بالفجيرة، السبت المقبل، منافسات بطولة الفجيرة الثالثة المفتوحة للسباحة للاعبي المراحل السنية، ويشارك فيها 210 سباحين من الناشئين من مختلف الأندية والأكاديميات من داخل وخارج الإمارات، ويشرف عليها فنياً نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارياً نادي تنس الفجيرة، وتستمر منافساتها يوماً واحداً.

وأكد طلال علي مدير البطولة أن المنافسات تتضمن الفئات (7 ــ 8) سنوات و(9 ـــ 10) و(11 ـــ 12)، و(13 ـــ 14) و15 سنة والعمومي وستكون لكلا الجنسين وتبرز مشاركة نادي الفجيرة للفنون القتالية كأكبر عدد من المشاركين بواقع 52 سباحاً في مختلف الأعمار، كما يشارك فريق أكاديمية أول ستار بـ 30 سباحاً ونادي الوصل بـ 20 سباحاً .

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