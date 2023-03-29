190 لاعباً في بطولة دبي للشطرنج الخاطف

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم بطولة الشطرنج الخاطف للفرق بنادي دبي للشطرنج والثقافة، ثانية البطولات التي ينظمها النادي في شهر رمضان المبارك بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة يمثلون 95 فريقاً من 28 دولة من بينهم 34 لاعباً من حملة الألقاب الدولية و10 غراند ماستر.

ورصد نادي دبي للشطرنج والثقافة مبلغ 9 آلاف درهم لجوائز البطولة للمراكز الأربعة الأولى منها 3 آلاف درهم للمركز الأول، بالإضافة إلى كأس البطولة، كما تم تخصيص جوائز لأفضل فريق عائلي وأفضل فريق للناشئين وأفضل فريق من نادي دبي للشطرنج.

وأكد سعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، أن بطولات الشطرنج الخاطف دائماً ما تكون مصحوبة بالإثارة، لا سيما وأنها ستجمع مواجهات عديدة بين فرق الأساتذة، وتشهد مسابقات الفرق ندية حتى الجولة الأخيرة لحسم اللقب نظراً لتعدد المنافسين.

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