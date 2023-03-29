نجاح كبير لـ «شاطئية رأس الخيمة للتنس»

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلق الثنائي المكون من الفرنسي جيوناتي نيكولاس والإيطالي سبوتو ماتيا بلقب بطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية بنسختها الخامسة والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة في فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة بالتعاون مع شركة «ام باور» للخدمات الرياضية وذلك بعد فوزهما على الثنائي البرازيلي غازوسينو برانكو ومواطنه مولا دانيل بنتيجة (6 - 1) و(6 - 2) بينما في فئة السيدات فاز الثنائي المكون من الإسبانية فيرنانديز بالرس والبرازيلية فيتوريا بعد تفوقهما على الإيطاليتين ميشلا و نيوم (6 - 2) و(6 - 1).

وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد إن تنظيم بطولات دولية متتالية في تنس الشاطئية في الدولة يعكس صحة النهج الفني والتنظيمي لمجلس إدارة اتحاد التنس في نشر ثقافة اللعبة والذي يعكس النجاح الإماراتي في تطوير رياضة التنس وإن استمرار تنظيم البطولات ونجاحها بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين أسس لقاعدة قوية من شأنها أن تساهم باستكشاف لاعبين مواطنين مميزين يمكن من خلالهم تشكيل منتخب وطني قوي مستقبلاً إضافة إلى دورها بنشر ثقافة اللعبة والتي نعتبرها من أهم المكاسب المتحققة من تنظيم البطولة، وتابع: تمكنا في اتحاد التنس من تنظيم بطولات عديدة في دبي وست بطولات في رأس الخيمة ومقبلون على بطولة دولية كبرى في العاصمة أبوظبي وجميع هذه البطولات حققت علامة متميزة في النجاح بحيث أصبحت الإمارات وجهة دولية في تنس الشاطئية مثلها مثل الكثير من الفعاليات الرياضية ويسعدنا هذا الأمر وسنعمل على تطويره مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز