المولدوفي فايوريل بطل «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان

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توّج الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فايوريل لورداتشيسكو بلقب النسخة 28 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج واختتمت منافساتها أول من أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وشارك فيها 200 لاعب ولاعبة من بينهم 30 من أصحاب الألقاب الدولية.

وشهد الحفل العديد من الشخصيات يتقدمهم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعمر ذياب رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج وخالد عز الدين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية والمهندس وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي.

وافتتح الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات اليوم الثاني، وأعرب عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة وبالإقبال الكبير الذي شهدته ومتابعة مجرياتها بشكل واسع على منصات البث المباشر، ما يعكس الاهتمام المتزايد حول العالم بالبطولات الدولية التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

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وتمكن فايوريل لورداتشيسكو من انتزاع لقب البطولة بعد تحقيقه 8 نقاط من 9 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين، فيما جاء بالمركز الثاني الأوكراني بافل اليانوف برصيد 7.5 نقاط، واليمني بشير القديمي في المركز الثالث برصيد 7.5 نقاط وجاء رابعاً الصربي ايغور ميلادينوفيتش، فيما جاء بالمركز الخامس الأستاذ الاتحادي الفلبيني جوليوس ديراموس.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبين حيث حصل على جائزة أفضل لاعب من الإمارات عبد الرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل الدولي سيف أحمد الزرعوني على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة للأستاذة الدولية الكبيرة الأوكرانية إيفا سوليمانوفا.

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