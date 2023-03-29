4 ملايين درهم مجموع جوائز دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية عن تخصيص جوائز مالية للفائزين في منافسات النسخة العاشرة تقدر بأكثر من 4 ملايين درهم، وذلك تأكيداً على مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية في شهر رمضان المبارك وتحفيزها للرياضيين المشاركين والجماهير بتقديم أفضل المنافسات وأعلى الجوائز.

وانطلقت النسخة العاشرة من الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك 23 مارس الجاري وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وتفصيلاً، يبلغ مجموع الجوائز المخصصة للرياضيين في البطولات الثماني أكثر من 3 ملايين بواقع 1.5 مليون درهم لبطولة الكرة الطائرة التي تنطلق السبت المقبل بمشاركة 8 فرق، و425 ألف درهم مجموع جوائز سباق الدراجات الهوائية، و376 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة البادل، و324 ألفاً للفائزين في سباق الجري، و210 آلاف درهم لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و147 ألف درهم للفائزين في بطولة الجوجيتسو، و56 ألفاً للفائزين في بطولة المبارزة، و37.5 ألف درهم للفائزين في بطولة القوس والسهم.

وإضافة إلى جوائز الرياضيين الأبطال، خصّصت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 1 مليون درهم لجمهور البطولة توزع في شكل سحوبات يومية تشمل جوائز مالية و 6 سيارات، تقديراً لدور الجماهير في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، حيث تشكل الدورة وجهة مميزة للعديد من العائلات للترفيه والاستمتاع بالأجواء الرمضانية، ما يحقق الأهداف المجتمعية للدورة، ويساهم بنشر الرياضة بين أوساط المجتمع.

نتائج

وفي منافسات البادل تأهل فريق «أنكل سعيد» المكون من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل وأرشام مراد إلى الدور نصف النهائي في منافسات بطولة البادل فئة التصنيف المحلي 10 نقاط بعد الفوز على الثنائي مروان خوري وعلي أهلي بنتيجة 6 - 2 و6 - 4.

كما سجلت باقي النتائج تأهل الثنائي أنشول تشوبال وإشان تشوبال بعد فوزهما على الثنائي حسام الدين عامر ورانجان براديب بنتيجة 6 - 1 و6 - 0، وتأهل الثنائي عيسى المرزوقي وأحمد مصطفى بعد فوزهما على الثنائي عمر البستكي وموريتز إيكرت بنتيجة 6 - 4 و3 - 6 و10 - 8، وتأهل الثنائي نيكولا سياسيا وبيل بالستر بعد فوزهما على جوناثان آلان وكولين مارشال بنتيجة 6 - 1 و4 - 6 و10 -6.

وفي منافسات الفئة المحلية المزدوجة إماراتي ووافد المفتوحة فاز الثنائي عبدالله أهلي أحمد وسيرجيو إكاردو ألكوريسا بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي عبدالله عبدالعزيز وخافير جارسيا لوبيز في المباراة النهائية بنتيجة 7 - 6 و6 - 1.

وفي منافسات ربع نهائي فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة تأهل منها الثنائي روبرتو رودريغز ومارتن نوشيز بعد فوزهما على الثنائي عيسى المرزوقي وأحمد حمادة بنتيجة 6 - 0 و6 - 1، وتأهل الثنائي فرانشيسكو خافير وإجناسيو جونزاليز بعد فوزهما على الثنائي حمد المازمي ومحمد القاسم بنتيجة 6 - 0 و6 - 0، وتأهل الثنائي عبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي بعد فوزهما على الثنائي علي العارف وفيكتور مينا بنتيجة 6 - 4 و7 - 6، وتأهل الثنائي خافير جارسيا وسيرجيو إيكاردو بعد فوزهما على الثنائي جونزالو مارتين وفابريزيو جوريرو بنتيجة 6 - 4 و6 - 1.

تميز

أسفرت نتائج بطولة القوس والسهم عن تألق لافت للرماة الإماراتيين في مختلف الفئات في ختام المنافسات أول من أمس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

وقام كل من الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي وعضو اللجنة المنظمة للدورة بتتويج الفائزين بالميداليات في مختلف الفئات.

وفاز صقر مبارك الكتبي بالميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي المحدب فئة الرجال فوق 18 سنة، وحصل أحمد حافظ كريم على الميدالية الفضية، فيما حصل عبدالله عبيد الكتبي على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس الأولمبي المحدب لفئة الشباب 14 إلى 17 عاماً فاز حسن إبراهيم ريسي بالميدالية الذهبية، وحصل عبدالرحمن عبدالواحد سيتي على الميدالية الفضية، كما حصل عبدالله علي زاده على الميدالية البرونزية.

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