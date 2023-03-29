7 فرق في «اليوم الرياضي المفتوح» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حققت فعالية اليوم الرياضي المفتوح للسيدات والتي نظمها نادي الشارقة الرياضي للمرأة مساء أول من أمس في صالته الرياضية وميدان الرماية نجاحاً باهراً تمثل في مشاركة 7 فرق في لعبتي كرة السلة والطائرة و29 لاعبة في الرماية وسط حضور من قبل الأسر في أجواء رمضانية مميزة.

وأشادت نورة الحمر رئيسة قسم الفعاليات المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالمشاركة الواسعة في فعالية اليوم الرياضي المفتوح للسيدات مقدمة الشكر لكل الفرق المشاركة والأسر التي حرصت على حضور الفعالية..مشيرة إلى أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حرصت على إقامة الفعالية تتويجاً لنهجها الهادف إلى نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع النسائي في إمارة الشارقة.

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