14 فريقاً برمضانية رأس الخيمة

المصدر: متابعة – محمد فضل

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برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعربي والآسيوي للمبارزة، تنطلق اليوم بطولة سلطان بن صقر القاسمي السابعة لكرة القدم في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة 14 فريقاً تم توزيعها إلى 4 مجموعات وتقام البطولة على ملعب جمعية الشحوح للثقافة والتراث بإمارة رأس الخيمة وتصاحبها مسابقات تراثية وفروسية من تنظيم إسطبلات الجمعية.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن عودة عجلة البطولات الرمضانية للدوران بعد التوقف الذي استمر لنحو ثلاث سنوات بسبب تفشي جائحة «كورونا» يعكس حرص القائمين على تنظيم مثل هذه الدورات على تشجيع الشباب للانخراط في البطولات الرياضية التي تحافظ على صحة الجسم والعقل من جهة، والإسهام في الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي الإماراتي الأصيل من خلال الأنشطة والفعاليات المصاحبة للبطولة من جهة أخرى، داعياً أبناء رأس الخيمة والجميع لحضور هذه البطولة والمشاركة في الفعاليات والمسابقات المقامة على هامش البطولة.

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