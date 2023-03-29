«وسام استحقاق الغولف» 9 مايو

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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يحتضن نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الجولة الختامية من بطولة «وسام الاستحقاق» التي ينظمها اتحاد اللعبة، للعام السادس على التوالي، خلال الفترة من التاسع وحتى 21 مايو المقبل، ويتحدد خلالها هوية أبطال الموسم للاعبين الهواة، في شتى المراحل السنية، والذي امتد منذ أكتوبر الماضي على مدار 12 جولة استضافتها أندية الدولة.

وقال اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس مجلس اتحاد الغولف: «مع اقتراب الموسم من نهايته، نتطلع إلى جولة ختامية تنبض بالقوة والإثارة، خصوصاً مع تقارب مراكز المتصدرين في جميع الفئات، خصوصاً أن البطولة في عامها الحالي تقام بنظام النقاط المعتمد ذاته في بطولات الاتحاد الدولي للاعبين الهواة»، وتمنى الهاشمي الحظ السعيد والتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات، مع الترقب لانطلاقة بطولة العين في ختام الموسم.

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