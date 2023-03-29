ختام متميز لـ«كريكيت الدورة العمالية الرابعة»

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق إينوك بلقب بطولة كريكيت، التي أقيمت ضمن فعاليات «الدورة الرياضية العمالية الرابعة» الأكبر من نوعها، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتضمنت 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، سباق الطريق، السباحة، والكريكيت.

وتوج مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي الفائزين في ختام بطولة كريكيت، التي أقيمت على ملاعب السكن العمالي لشركة دبي القابضة في منطقة جبل علي، وشهدت مشاركة 32 فريقاً من مختلف الشركات، وقام عبدالله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في جميع فئات البطولة.

ونجح فريق إينوك في الفوز بلقب بطولة كريكيت بعد تغلبه على فريق كالجيدار للنقل الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق ديزرت جروب في المركز الثالث، وفاز اللاعب بيريرا من إينوك بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز ناتشيكيت سينغ من فريق كالجيدار للنقل بلقب أفضل ضارب للكرات في البطولة، وفاز اللاعب سوفيان من فريق بي كي جولف بلقب أفضل رامي كرات في البطولة.

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وشارك في منافسات الدورة الرياضية العمالية أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، ونظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركائه وهم: اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير.

وعمل مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم الدورة الرياضية العمالية على إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

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