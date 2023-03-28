الرجبي: دعم منصور بن زايد وراء إنجازات اللعبة

المصدر: دبي - البيان

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وجّه اتحاد الرجبي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأول لرياضة الرجبي في الدولة، على اهتمام سموه بتلك الرياضة، وتقديم كل الدعم من أجل ظهورها بمستوى متميز خلال البطولات التي شاركت فيها مؤخراً، ما كان له الأثر الكبير في رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم وعطائهم، وتحقيق إنجاز فوز منتخب الرجال بذهبية البطولة العربية الثامنة التي اختتمت مؤخراً في العين، وفوز منتخب السيدات بالميدالية الفضية، في إنجاز يتحقق لرياضة الإمارات للمرة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الرجبي الذي عقد مساء أول من أمس برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث استهله الظالعي بتوجيه الشكر لكل وسائل الإعلام على دورها الفاعل في دعم أنشطة الاتحاد وإبراز الإنجازات التي حققتها المنتخبات، وقال: هذا ليس بغريب على أحد أبرز شركاء الاتحاد الاستراتيجيين.

وقام محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، بعرض تصور عن خطة مشاركة المنتخبات الوطنية خلال العام الحالي، ومن أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية في الصين، وخطة التأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل، وكذلك خطة تطوير واستقطاب العناصر الجديدة للمنتخبات، بما يعزز من الطموحات وتحقيق مزيد من الإنجازات.

كما استمع مجلس الإدارة لتقرير قدمه سعود النعيمي، عضو مجلس الإدارة، عن خطة الاتحاد التسويقية خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الاتحاد لتعزيز شراكته مع عدد من المؤسسات والشركات، بما يسهم في الارتقاء بكل أنشطة الاتحاد والمنتخبات الوطنية، كما استمع المجلس لتقرير فني قدمه المدرب أبولو بيرليني عن مشاركة منتخبي الرجال والسيدات خلال البطولة العربية، التي اختتمت مؤخراً في العين، وكذلك تقرير حول تقييم الاتحاد في البرنامج الإلكتروني للاتحاد الدولي، ومساعي الاتحاد لرفع درجة التقييم.

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