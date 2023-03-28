قائد عام شرطة أبوظبي يكرم منتخب الجوجيتسو لفوزه ببطولة دولية

المصدر: أبوظبي - وام

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كرّم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بعثة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنتخب الجوجيتسو التي شاركت في بطولة العالم للجوجيتسو AJP في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحازت أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو على المركز الثالث في التصنيف العام ببطولة العالم للجوجيتسو AJP وحصدت 9 ميداليات ملونة (ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات)، وذلك في أول مشاركة دولية لشرطة أبوظبي بالتنافس مع أبطال العالم للجوجيتسو.

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي اعتزاز شرطة أبوظبي بالإنجازات الرياضية التي تحققها في مسيرتها الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً وتطلعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالرياضة ودعم مسيرتها الريادية.

وحض قائد عام شرطة أبوظبي الفريق على الاستمرار في تحقيق النتائج المتميزة في مختلف المشاركات الرياضية وإظهار الصورة المشرفة لهوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومكانة دولة الإمارات المتميزة رياضياً على المستوى الدولي في المنصات والبطولات العالمية للجوجيتسو.

حضر التكريم العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية، والمقدم فلاح القحطاني مدير المكتب التنفيذي وعدد من الضباط.

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