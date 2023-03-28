إثارة في انطلاقة الطائرة الشاطئية بدورة عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تبدأ، مساء اليوم، منافسات سباق الدراجات الهوائية، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 19 رمضان، وتقام منافسات السباق في مضمار الصفيا، وتمتد لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع، وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات.

وانطلقت أول من أمس، منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، بإقامة 3 مباريات مثيرة، وسط حضور جماهيري مميز، حيث حصد فريق فولي لايف، أول 3 نقاط، بفوزه على فريق جامعة المدينة عجمان، بعدما تغلب عليه بشوطين دون رد، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق أونلي فريش فوزاً صعباً على الإدارة العامة للدفاع المدني، بشوطين مقابل شوط واحد، وفي المباراة الثالثة فاز فريق حضانة ليتل اسكولار على كرست بشوطين دون رد.

وفي منافسات بطولة كرة قدم الصالات، حيث تعادل التراس جنون مع البحري بنتيجة 2-2، ونجح فريق تيمور في تحقيق الفوز على الأكاديمية الأولمبية الوطنية 2 - 1.

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