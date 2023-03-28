120 لاعباً يقصون شريط «مبارزة ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يقص 120 لاعباً ولاعبة شريط افتتاح منافسات بطولة المبارزة التي تنطلق الليلة، وتقام على مدار يومين، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك، التي تستمر حتى 10 أبريل المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية، هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وتواصل دورة ند الشبا الاحتفاء بالجماهير، عبر تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم، بالتعاون مع شركة «إف تي إن إف تي»؛ أحد رعاة الدورة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن سحب نقدي يومي بـ 10 آلاف درهم، على أن يصل هذا المبلغ إلى 100 ألف درهم في ختام الدورة، وتتم المشاركة في هذه السحوبات إلكترونياً، كما تضم قائمة الجوائز 6 سيارات فورد حديثة، تبلغ قيمتها أكثر من 730 ألف درهم، التي تقدمها اللجنة المنظمة، بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الراعي الرئيس للدورة.

وتقام منافسات المبارزة ضمن 4 فئات، تشمل سلاح سيف المبارزة «الايبيه»، وسلاح الشيش «الفلوريه»، والسيف «السابر»، وجميعهم لفئة الرجال، إلى جانب بطولة سلاح الشيش «الفلوريه» لفئة الفتيات المواطنات، وأبناء المواطنات ومواليد الدولة. وتقام المنافسات على مرحلتين، الأولى دور المجموعات من دور واحد، ويتم ترتيب المتبارزين ترتيباً تنازلياً، وعلى حسب حصول كل واحد منهم على عدد الانتصارات، وفرق اللمسات واللمسات المسجلة بالتسلسل، وفي حال تساوي لاعبين في الترتيب، يتم إجراء مباراة فاصلة بينهما، وينتقل المتأهلون إلى المرحلة الثانية، وهي دور خروج المغلوب، وسيتم تطبيق الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للمبارزة، فــي تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة.

وأكد موسى البلوشي أمين عام اتحاد المبارزة، اعتزاز الاتحاد بالمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، باعتبارها واحدة من أهم البطولات المحلية التي تسهم في الارتقاء باللعبة، وتجهيز اللاعبين للمشاركات الخارجية، في ظل أجواء من المنافسات القوية، تفرضها طبيعة المكان وتجهيزاته، ومضمون الحدث الرياضي الكبير، الساعي لتوفير كل مقومات التألق والنجاح، واكتساب الخبرة لأبنائنا اللاعبين، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين من منتخب الإمارات، ومن عدد من الدول المشاركة.

وأوضح: «تعد هذه المشاركة هي الرابعة على التوالي لاتحاد المبارزة في دورة ند الشبا الرياضية، وفي كل نسخة نشهد مزيداً من التطور والتقدم، والرغبة في المشاركة من عدد كبير من اللاعبين، حيث يبلغ عدد اللاعبين المشاركين في هذه النسخة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، هي الإمارات ومصر والسعودية وإستونيا والبحرين والكويت وقطر وإيطاليا وفرنسا وإيران والعراق وتونس وبلغاريا وطاجكستان».

وأشار البلوشي إلى أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين المشاركين أصحاب تصنيف عالمي، ولديهم سجل حافل من البطولات والإنجازات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنافسة، خاصة أن الدورة تعد خير إعداد للاعبي منتخب الإمارات، استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة.

دراجات

وتقام منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً، ضمن 9 فئات، في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، يومي الخميس والجمعة 30 و31 مارس الجاري، حيث تشمل منافسات اليوم الأول فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال وسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة رجال، وتضم منافسات اليوم الثاني، منافسات فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية، والفرق الخاصة، وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، والفئة المفتوحة للسيدات.

الطائرة

تنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم السبت 1 أبريل، في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر حتى يوم الاثنين 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، يوم السبت 1 أبريل، في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، حيث يقام النهائي في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري يوم الجمعة 7 أبريل، في مضمار ميدان.

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