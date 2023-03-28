«أنكل سعيد» إلى ربع نهائي البادل

المصدر: دبي - البيان

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تأهل فريق «أنكل سعيد» المكون من الثنائي الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وأرشام مرادي، إلى ربع نهائي منافسات فئة التصنيف المحلي 10 نقاط، بعد فوزه على الثنائي راشد الريس وعمر عيسى بنتيجة 7 - 5 و6 - 1، كما فاز الثنائي جوناثان جرين وكولين مرشال على الثنائي نصر الكتبي ومبارك الكتبي بنتيجة 6 - 2 و6 - 2، وفاز الثنائي نيكولا سياسيا وبيال باليستر على الثنائي محمد أهلي وبلال قرني بنتيجة 6 - 0 و7 - 5، وفاز الثنائي مروان خوري وعلي أهلي على الثنائي حمد المازمي ومحمد القاسم بنتيجة 6 - 4 و5 - 7 و10 - 6.

كما فاز الثنائي أنشول شوبال وإشان شوبال على الثنائي عمر العارف وأحمد العوضي بنتيجة 6 - 1 و6 - 1، وفاز الثنائي حسام الدين عامر ورانجان براديب على الثنائي جاسم النعيمي وعمر محمد بنتيجة 6 - 2 و6 - 0، وتأهل الثنائي عمر البستكي ومورتيز إيكرت بعد غياب الثنائي عمير الزرعوني وحميد بن لاحج، وتأهل أيضاً الثنائي عيسى المرزوقي وأحمد حمادة بعد غياب الثنائي حيدر قرشي وإيثان وارتون.

وفي منافسات الفئة المحلية المزدوجة إماراتي ووافد المفتوحة، تأهل الثنائي خافير لوبيز وعبدالله عبدالعزيز إلى النهائي بعد فوزهما على الثنائي روبرتو رودريجيز وفارس الجناحي في مباريات نصف النهائي بنتيجة 6 - 4 و6 - 1، كما فازا على الثنائي مايد العوضي وجابي ليما في مباريات ربع النهائي بنتيجة 6 - 1 و6 - 0.

وتأهل أيضاً الثنائي سيرجيو الكوريسا وعبدالله أهلي إلى نهائي الفئة المزدوجة بعد فوزهما في مباريات نصف النهائي على الثنائي محمد الشامسي ودانيل بلانكو بنتيجة 6 - 2 و7 - 5، وفي ربع النهائي على الثنائي ماجد الجناحي وسباستياو ماريا بنتيجة 6 - 1 و6 - 0.

وتنطلق اليوم منافسات بطولة الاتحاد الدولي للفئة الذهبية للبادل التي تستمر حتى 2 أبريل وتقام منافساتها في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس فيها اللاعبون المحترفون من المسجلين في الاتحاد الدولي للبادل.

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