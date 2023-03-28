فعاليات مميزة في الهواء الطلق

المصدر: دبي - البيان

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يمثل شهر رمضان المبارك وقتاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء الفريدة والذكريات التي لا تنسى مع الأصدقاء والأهل في المدينة، لا سيما مع ما تتضمنه حملة «رمضان في دبي»، التي تقام خلال الفترة من 23 مارس حتى 21 أبريل، لتوفر مجموعة من التجارب الفريدة والأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق بأماكن متعددة في أرجاء المدينة، خصوصاً مع اعتدال الطقس خلال هذه الفترة.

هناك أيضاً الكثير من أنشطة اللياقة لمساعدة المقيمين والزائرين على الحفاظ على أسلوب الحياة الصحي طوال شهر رمضان، وصُمم العديد من هذه الأنشطة لتشجيع المشاركة مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث الرياضية التي يمكن مشاهدتها والاستمتاع بها.

تقام بطولة ند الشبا الرياضية في تمام الساعة 9 صباحاً يوم 13 أبريل في مجمع ند الشبا الرياضي، ويمكن للرياضيين وعشاق الرياضة اختبار مهاراتهم البدنية بالمشاركة في إحدى فئات المنافسات الست: الجري، وركوب الدراجات، وتنس الريشة، والجوجيتسو، والكرة الطائرة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وتعتبر كأس ماسترز البولو الكأس الثانية في سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. ويستضيف منتجع ونادي الحبتور للبولو البطولة في الفترة من 3 حتى 8 أبريل، ويمكن الحجز للاستمتاع بالفعالية الرياضية لفئات من «6 إلى 8 ذوي الهمم»، مع إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات الجلوس التي تشمل التجوّل في أرجاء المنتجع والموائد الفاخرة.

كما تقام مسابقة GRIT + TONIC Relay Triathlon في حديقة شاطئ الممزر في 3 أبريل، وهي مفتوحة للجميع فوق سن 12 عاماً. ويمكن المشاركة ضمن فرق مكونة من شخصين أو ثلاثة لخوض التحديات المتعددة مثل السباحة وركوب الدراجات وسباقات الجري للفوز بجائزة المسابقة.

ويستضيف نادي دبي للإبحار الشراعي مجموعة من الفعاليات مثل سباق الإبحار الشراعي في الساعة 8 صباحاً في 1 أبريل، والتزلج الشراعي في الساعة 8 صباحاً في 1 و2 أبريل، وسباق القوارب Wednesday Night Pursuit Race في 5 أبريل في الساعة 5 مساءً، وكأس Keelboat Commodore في 8 أبريل الساعة 8 صباحاً.

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