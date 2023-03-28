أسرة الملاكم أمير خان: العيش في دبي أكثر أماناً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الملاكم إنجليزي الجنسية، باكستاني الأصل، أمير خان (36 عاماً)، وزوجته فريال (31 عاماً)، أن العيش في دبي أكثر أماناً، وذلك بعدما انتقلا وأولادهما لميسة (8 أعوام)، وعلينا (4 أعوام)، ومحمد زافيار (3 أعوام)، للعيش بشكل دائم في الإمارات، عقب تعرضهم للهجوم والسرقة، بعد تناولهم العشاء في أحد المطاعم الإنجليزية.

وأوضح الزوجان أنهما يشعران الآن أن إنجلترا لم تعد مكاناً آمناً بعد الآن، ولذا يقضيان وقتاً أطول في منزلهما في دبي، وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين يقيمان الآن في دبي بشكل دائم، ويعودان إلى إنجلترا مرة واحدة في الشهر، لمدة أسبوع، للعمل الخيري والتلفزيوني.

وكشف أمير، بطل العالم السابق في الوزن الخفيف، عن شعوره بالرعب، بعد تعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وقال: «كنت أخشى أن يكبر أطفالي بدون والدهم»، وذلك في حديثه إلى صحيفة «ذا صن» البريطانية.

سرقة ساعة ثمينة

وقام أمير بتسليم ساعته البالغة 72 ألف جنيه إسترليني، للسارق، تحت تهديد السلاح في لندن، بعدما قفز من سيارة مرسيدس فضية، ووجّه السلاح في وجه أمير، وصرخ: «اخلع الساعة»، وقالت الزوجة فريال، التي كانت برفقته: «اعتقدت أننا سنموت».

رعب

وكان الملاكم قد غادر مطعماً مع زوجته، عندما أوقفه أحد أفراد عصابة، ووجهه السلاح في وجهه، وطالب بساعته، وبدا أمير خائفاً من أن يضغط المسلح على الزناد، وأدار رأسه من الرعب، حتى لا يرى الرصاصة قادمة، وذلك حسب ما قاله الملاكم السابق.

أما زوجته فريال، فقالت: «ركضت إلى الطريق طلباً للمساعدة، ولكنني لم أجد المساعدة، واعتقدت أننا سنموت على الفور، وفرّ اللصوص في سيارتهم، ولم يتم العثور على الساعة».

وكشفت الصحيفة أن رجلين اعترفا بالتورط في السرقة في 18 أبريل 2022، وتم العثور على اثنين آخرين مشاركين بالعمل، كمراقبين في السرقة، وأشارت إلى اعتزال أمير للملاكمة العام الماضي، بعد فوزه في 34 من 40 مباراة، و21 منها بالضربة القاضية، وحصوله على الميدالية الفضية لبريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية ببكين 2004.

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