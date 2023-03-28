الأرض تبتسم لشباب الأهلي ومليحة في أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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نجح فريقا شباب الأهلي ومليحة في حصد ثلاث نقاط لكل منهما عندما لعبت الأرض لمصلحة أصحابها، بعدما حقق فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي الفوز على العين بنتيجة 30 - 27، وبالجولة نفسها التي أقيمت مساء أول من أمس، نجح فريق مليحة في تحقيق الفوز على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 31 - 23 في ختام الجولة الثانية من الدور النهائي بدوري رجال اليد، الذي يقام بنظام الدوري.

وبنهاية الجولة الثانية اعتلى الشارقة القمة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي برصيد 8 نقاط لكل فريق، وحل فريق العين بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتساوى كل من مليحة والجزيرة والوصل برصيد 4 نقاط على المراكز تباعاً من الرابع وحتى السادس، واحتل النصر المركز السابع بثلاث نقاط وفريق دبا الحصن ثامناً برصيد نقطتين.

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