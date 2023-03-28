بني ياس بطلاً لـ«سوبر الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توّج عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بني ياس بكأس السوبر للطائرة للرجال، أول من أمس، بعد الفوز على ضيفه العين 3 - 2، في مباراتهما بالجولة الثالثة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية، التي جرت في صالة نادي بني ياس، ليحقق «السماوي» لقبه الثاني في كأس السوبر بعد موسم 2015 - 2016، ويحقق الثنائية في الموسم الجاري، بعد تتويجه ببطولة الدوري العام.

وتمكن بني ياس من التتويج بكأس السوبر، بعدما قطع مشواراً طويلاً حقق خلاله الفوز على حتا 3 - 1 في الدور التمهيدي، ثم حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بالدورتين المجمعتين الأولى والثانية، وذلك على حساب الجزيرة بنتيجتي 3 - 0 و3 - 1، وعلى شباب الأهلي بنتيجة واحدة 3 - 0 في مواجهتي الدورتين، والعين بنتيجة واحدة أيضاً، 3 - 2 في الدورتين الأولى والثانية.

فيما حل العين في المركز الثاني بإنهاء مشواره في كأس السوبر بأربعة انتصارات، وجاء الجزيرة ثالثاً بانتصارين بعد الفوز 3 - 0، في الجولة الثالثة الأخيرة للدورة المجمعة الثانية، على شباب الأهلي، والذي استضاف الدورة المجمعة الأولى، وحل رابعاً في السوبر دون أي انتصار، ويتبقى من مسابقات الرجال في موسم الكرة الطائرة الحالي، مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تنطلق يوم 14 أبريل المقبل، ويتوقع أن تشهد تنافساً قوياً، بعدما تمكن بني ياس من التتويج بدرع الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى منذ 5 سنوات، ونال الجزيرة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وأعرب حمد المنهالي لاعب طائرة بني ياس، عن سعادته بالتتويج بثاني بطولات هذا الموسم، وأهدى الإنجاز إلى إدارة النادي، وشكرهم على الدعم والمساندة، مؤكداً أن «السماوي» لا يزال يتطلع إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليكون الموسم الجاري مميزاً لطائرة بني ياس، بعدما سبق وحسم درع دوري الطائرة وكأس السوبر عن جدارة واستحقاق.

وأكد أن بني ياس لعب مباريات في غاية القوة في كأس السوبر، والتي لعبت فيها كل الفرق المشاركة 6 مباريات قوية خلال 10 أيام، ورغبته وزملاؤه في المنافسة بقوة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، آخر بطولات هذا الموسم، وأشار إلى أن «السماوي» توج بالسوبر عن جدارة واستحقاق، وبالعلامة الكاملة، وبعد منافسة قوية وشرسة مع أفضل 3 أندية للطائرة بالدولة، خاصة في ظل استعانة الأندية بعدد مميز من اللاعبين الأجانب والمقيمين.

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