«عمومية» الدراجات تشيد بأداء المنتخبات

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات اجتماعها السنوي في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واعتمدت ميزانية الموسم الجديد 2023، كما أشادت بأداء المنتخبات الوطنية العام الماضي والنتائج العربية والخليجية والآسيوية التي تحققت، كما ناقشت مقترحات الأندية التي تسعى إلى تطوير سباقات الموسم ورياضة الدراجات.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد منصور بوعصيبة، بوجود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خليفة بن عمير نائب الرئيس وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكه وحارب العلي.وأكد ياسر الدوخي أمين عام اتحاد الدراجات، عرض المقترحات المقدمة من الأندية ومناقشتها من أجل تطوير اللعبة.

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