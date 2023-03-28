أبوظبي تستضيف «ألعاب الماسترز المفتوحة 2026»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقّع مجلس أبوظبي الرياضي، مع الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، اتفاقاً لاستضافة «سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة» في أبوظبي 2026.

وتعدّ «سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة»، واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من حيث أعداد المشاركين، والفعاليات المقامة على امتداد عمر الحدث.

وتُقام «سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقّع أن تستقطب نحو 5 آلاف إلى 10 آلاف رياضي، يتنافسون في 30 رياضة مختلفة، فيما يُفتح باب المشاركة أمام جميع الأشخاص، باختلاف قدراتهم، من عمر 25 عاماً فما فوق.

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