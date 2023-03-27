ماكلروي يتصدّر «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدّر الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الترتيب العالمي الأسبوعي الصادر أمس، لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك مع سعي اللاعب للاحتفاظ بلقب بطل الموسم، الذي توج به العام الماضي، للمرة الرابعة في مسيرته.

وجاء تقدم ماكلروي إلى الصدارة، بعدما حقق المركز الثالث في بطولة «دبليو جي سي ديل تكنولوجي» الأمريكية، التي تقام بنظام المواجهات الفردية الإقصائية، ليحقق 500 نقطة، رفع من خلالها إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 1835 نقطة، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في شهر يناير الماضي.

وحقق الألماني يانيك باخيم، لقب بطولة جونسون وركوير المفتوحة في جنوب أفريقيا، وهو أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، ليكسب 335 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده إلى 429 نقطة هذا الموسم، وتقدم إلى المركز 25 في ترتيب «السباق إلى دبي».

جاء فوز الألماني بعدما أنهى المنافسات بمجموع 24 ضربة تحت المعدل، ليكون رابع ألماني يتوج بلقب في آخر 29 بطولة في جولة دي بي ورلد.

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