صدارة ثلاثية لـ «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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جاء اليوم الأول من النسخة 28 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج، حافلاً بالمنافسات القوية، والندية العالية من كبار أساتذة اللعبة، حيث أسفرت النتائج عن تصدر ثلاثة لاعبين للترتيب العام بالعلامة الكاملة (5 نقاط)، بنهاية الجولة الخامسة، هم المصري باسم أمين بطل العرب وأفريقيا، والمغربي مخلص العدناني، والمولدافي فايوريل لورداتشيسكو.

وانطلقت النسخة 28 من البطولة، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مساء الأحد، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، من بينهم 30 من أصحاب الألقاب الدولية، وتختتم منافساتها الثلاثاء.

وبحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أعطى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، شارة انطلاق الجولة الأولى، كما حضر الافتتاح تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعمر ذياب رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج، وخالد عز الدين عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجلسي إدارتي اتحاد الإمارات للشطرنج، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

فخر

أعرب عيسى هلال عن سعادته بما يحققه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد مرور 10 سنوات على إنشاء النادي، الذي يعد أكبر أندية الشطرنج في العالم، وقال: «فخورون بنادي الشارقة، والسمعة المكتسبة على مستوى العالم، بفضل جهود مجلس إدارة النادي، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وفريق العمل، وفي ظل كم البطولات النوعية والدولية التي يستضيفها النادي، هناك نشاط منقطع النظير لا يتوقف، ونجاح لافت، ووجود عدد كبير من اللاعبين تحت مظلة النادي، وهو تأكيد على ثقة أولياء الأمور في إدارة النادي».

وأضاف أن هناك دوراً كبيراً لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج في نشر اللعبة في كل أندية الإمارة، وهو ما نشاهده في بقية الأندية، التي باتت تنظيم بطولات لها حجمها، وهذا العمل خلال عامين فقط، ووجدنا عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات في هذه الأندية.

نتائج

فاز المصري باسم أمين في الجولة الخامسة على الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، وتغلب المغربي مخلص العدناني، على بطل العالم السابق للشباب المصري أحمد عدلي، وتمكن المولدافي الأستاذ الدولي الكبير فايوريل لورداتشيسكو، من الفوز على الدولي الفلبيني برايل أريلانو.

واحتل 5 لاعبين المركز الثاني برصيد 4.5 نقاط، هم الأوكراني بافل اليانوف المصنف الأول على البطولة، والذي اكتفى بتقاسم نقطة الجولة الخامسة مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير آدم توخاييف ليبقى كلاهما في المركز الثاني، خلف المتصدرين الثلاثة، بالإضافة إلى كل الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيتش، والأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ، ومواطنه الأستاذ الاتحادي جوليوس دي راموس.

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