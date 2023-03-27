لقاء رمضاني في خورفكان يستعرض جهود تطوير «أم الألعاب»

المصدر: خورفكان - البيان

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أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، حرص الاتحاد على ترسيخ الرؤى التشاركية مع الأندية لتطوير رياضة «أم الألعاب»، واكتشاف المواهب وتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل.

وقال في المجلس الرمضاني، الذي استضافه سعيد علاي النقبي، بالتعاون مع نادي خورفكان الرياضي، إن اتحاد القوى حريص على دعم البرامج والمبادرات التي تحقق التطور المطلوب في ألعاب القوى، لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على التمثيل المشرف للدولة في المحافل الخارجية.

وأضاف: «حريصون على من يقودنا إلى أفضل المخرجات التي تتوافق مع الجهود المخلصة للارتقاء بهذه الرياضة، من خلال البرامج التي تحقق الاستدامة في التوجهات المستقبلية، والبطولات التي ينظمها الاتحاد في جميع إمارات الدولة تهدف إلى دعم مبادرات اكتشاف المواهب وبناء القدرات».

حدث

وأوضح المر أن مهرجان «لبيك خورفكان» لسباق الجري المجتمعي الليلي المفتوح، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي خورفكان في 31 مارس الحالي، يمثل حدثاً مهماً يجذب مشاركة كبيرة من الفعاليات المجتمعية، كما أنه يجسد الاحتفاء بمناسبة فوز خورفكان بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023.

وتابع المر بقوله: «خورفكان بإرثها التاريخي وحاضرها الزاهي، ومستقبلها المشرق، ومعالمها البارزة وطبيعتها الخلابة، رسمت خريطة طريق لاستدامة التوجهات السديدة لتعزيز تطوير المشاريع السياحية، لتكريس ريادة دولتنا الغالية بتقديم المبادرات المتميزة التي أهلتها للتفوق بجدارة كأفضل مدينة سياحية عربية».

وتفاعل اللواء المر، مع الآراء التي شهدها المجلس الرمضاني من المهتمين برياضة ألعاب القوى، وأهالي المنطقة حول الجهود المبذولة لتطوير رياضة «أم الألعاب»، وقال في تعقيبه على المداخلات: «لن ندخر جهداً يمكن أن يقودنا إلى الواقع الذي يمثل التطلعات الوطنية المشرفة، من خلال تصميم برامج طموحة وبناء منظومة متكاملة تسعى للوصول إلى أفضل النتائج، وفي كل مرحلة هناك تقييم يمنحنا الفرصة لتحديد الجوانب التي يمكن أن تمثل الأساس السليم الذي يقودنا إلى الواقع المنشود».

رؤية

بدوره، أكد سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، دعمهم الكامل لسباق «لبيك خورفكان»، والذي يمثل احتفالية خاصة بمناسبة فوز خورفكان بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، انطلاقاً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تأكيد ريادة دولة الإمارات في شتى المجالات، من خلال المشاريع الرائدة في شتى المجالات وفق أفضل الممارسات.

وأوضح أن النادي يحرص على منهجه المتكامل الذي يحقق التطور في كل الألعاب الرياضية، ويعزز التوجهات التي تحقق الاستدامة في البرامج المستقبلية، ضمن خطة استراتيجية تهدف لتنفيذ الأطر الداعمة للتطور الرياضي.

منظومة

فيما نوه عمار راشد علاي أمين السر العام بنادي خورفكان، إلى تبنيهم منظومة عمل لتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة للنادي، والتي تمتد ما بين 4 إلى 10 سنوات، حيث يكرس برؤية ثاقبة الجهود التي تقوده لإنفاذ البرامج التي تحقق أفضل المخرجات الداعمة لبرامجه المستقبلية.

وأشاد بالإنجازات المشرفة التي حققها النادي في موسم 2022- 2023، وقال إنها نابعة من برامج طموحه تهدف لإرساء أفضل المعايير التي تمهد الطريق لبلوغ منصات التتويج، ورفع رايات الدولة في المحافل الخارجية.

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