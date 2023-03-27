رمضانية «كندورة رالي» الجمعة بـ «حلبة دبي أوتودروم»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق النسخة الرمضانية من «كندورة رالي»، أروع استعراض للسيارات في دبي، في حلبة دبي أوتودروم 31 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 100 سيارة خارقة ومعدلة ودراجة نارية مميزة، مما يجعل الحدث مقصداً رائعاً لمحبي السيارات. وستشارك سيارات كلاسيكية جميلة ومركبات معدلة مذهلة ضمن أمسية حافلة بالأجواء الممتعة وكرم الضيافة والتقاليد العربية الأصيلة. هذا الحدث المجاني للراغبين في الحضور هو الأخير لهذا الموسم ويعد الزوار بقضاء تجربة لا تنسى، حيث من المتوقع أن يجذب ما يزيد على 2000 شخص.

وستقام فعاليات الرالي على حلبة دبي أوتودروم، الواقعة في قلب منطقة موتور سيتي، حيث ستوفر أمسية مليئة بالإثارة بعد موعد وجبة الإفطار بدءاً من الساعة 7:30 مساءً. ويُبرز هذا الحدث، الذي يعد بمثابة احتفاء بثقافة السيارات، أهمية الكندورة باعتبارها رمزاً للأناقة والفخر والراحة والهوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنظم الحدث شركة «اوربت ايفنتس»، ويحظى بدعم «مؤسسة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ومن المتوقع أن تشهد مسابقات السيارات والدراجات النارية، التي تشكل أبرز فعاليات الحدث، عرضاً مذهلاً للسيارات المعدلة ذات التصاميم المميزة. فيما يتم رصد جوائز للفائزين تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى هدايا مثيرة. ومع مجموعة من فئات السيارات، التي تشتمل على سيارات الصالون المعدلة والسيارات الرياضية والشاحنات المعدلة وسيارات الاوف رود 4x4، والسيارات الكلاسيكية والخارقة، والدراجات النارية الرياضية ودراجات التجوال النارية، فإن هذا الحدث سيلبي حتماً أذواق جميع الحضور.

ولعشاق الإثارة الذين يتطلعون لزيادة سرعة محركاتهم، ستستضيف حلبة دبي أوتودروم سباقات»رول ريس دي إكس بي«المرتقبة التي تتضمن سباق الدراج الممتع الذي سيجعل قلبك ينبض بالإثارة.

وسيكون الحدث مجانياً للحضور ويقدم أمسية رائعة للجميع للاستمتاع بالمأكولات الشهية والألعاب المميزة والأجواء الساحرة وسط عروض السيارات الجميلة.

يشار إلى أن باب التسجيل مفتوح حالياً للمشاركة في منافسات السيارات والدراجات النارية وسباق»رول ريس«. ويرحب(كندورة رالي) بالمشاركين عبر مختلف الفئات لإظهار محركات سياراتهم التي يعتقدون أنه يمكنها لفت الانتباه.

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