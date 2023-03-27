الكازاخستاني أوتيغالييف بطل «الوفاء لزايد» الشطرنجية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج اللاعب الكازاخستاني أزمات أوتيغالييف بلقب بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة. وجاء تتويج أوتيغالييف باللقب بعدما تصدر الترتيب العام بـ 8 نقاط متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف ومتفوقاً عليه بكسر التعادل بأفضلية الفوز في المواجهة المباشرة.

حضر تتويج الفائزين نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسعيد يوسف شكري الأمين العام، وعثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني بالنادي، وحيث سجلت النسخة الحالية مشاركة 209 لاعبين ولاعبات من 31 دولة.

كما فاز الأستاذ الدولي سعيد إسحاق بجائزة أفضل لاعب مواطن بعد تحقيقه 6.5 نقاط، وفازت أحلام راشد بلقب أفضل لاعبة بـ 6 نقاط، وفاز إبراهيم سلطان بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما نالت بشاير خليل جائزة أفضل لاعبة من النادي.

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