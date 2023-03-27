ختام منافسات «القوس والسهم» في «ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تختتم بطولة القوس والسهم منافساتها الليلة، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وأقيمت مساء أمس منافسات الأدوار التمهيدية من بطولة القوس والسهم داخل الصالات التي تضمنت التنافس في 5 فئات هي: القوس المركب رجال، القوس الأولمبي رجال 18 سنة فما فوق، القوس الأولمبي شباب 14 و17 عاماً، القوس الأولمبي سيدات 16 سنة فما فوق، القوس المركب - أصحاب الهمم، وتقام جميع المنافسات على مسافة رمي 18 متراً داخل الصالة، وتتضمن 10 جولات لكل رامٍ وفي كل جولة 3 أسهم وجميع الأهداف ثلاثية 40 سم تبعاً لقانون الاتحاد الدولي لمنافسات داخل الصالات، وتقام اليوم منافسات الأدوار النهائية في الساعة 8:30 مساءً ويعقبها تتويج الفائزين بعد انتهاء المنافسات.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن دورة ند الشبا الرياضية ترسخ الرؤى الداعمة لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، مشيراً إلى أن الدورة باتت علامة مضيئة في تاريخ الأنشطة الرمضانية بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان له الدور الحيوي والمؤثر في تعزيز القيم الداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية في رمضان، ونشر أجواء السعادة والإيجابية، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة واتخاذها أسلوب حياة لها مفعولها الملهم.

وقال: الإقبال الهائل من كل شرائح المجتمع على المشاركة في الدورة سنوياً يرسخ استدامة التوجهات الداعمة لنجاحها وتطورها، كما أن الجهود التي تبذل من اللجان العاملة في وضع الترتيبات الخاصة بنجاحها وفق أفضل الممارسات يسهم بقدر كبير في رفع مؤشرات نجاحها وتميزها.

يذكر أن رياضة القوس والسهم داخل الصالات كان لها حضورها الكبير بالمشاركة في دورة ند الشبا الرمضانية، حيث شهدت الفعاليات منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات للوصول إلى المراكز الأولى.

البادل

على جانب آخر، تواصلت منافسات بطولة البادل، حيث أقيمت مباريات دور الـ 16 في فئة التصنيف المحلي 100 نقطة، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وفاز فيها الثنائي روبرتو رودريغيز ومارتن نوشيز على الثنائي جوناثان جرين وكولين مارشال 6 - 0 و6 - 1، وتأهل الثنائي خافير لوبيز وسيرجيو الكوريسا بعد غياب الثنائي حمد الجناحي ومهار جوزيف، وفاز الثنائي حمد المازمي ومحمد القاسم على الثنائي سعود العارف وناصر البلوشي بنتيجة 6 - 4 و4 - 6 و10 - 5.

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