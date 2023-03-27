العين يطارد بني ياس في «سوبر الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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واصل العين، مطاردة بني ياس متصدر مافسات كأس السوبر للكرة الطائرة رجال، بعد تغلبه على الجزيرة 3 - 1، في مباراة الفريقين بالجولة الثانية للدورة المجمعة الثانية في صالة نادي بني ياس، ووصوله إلى 4 انتصارات، وفي المقابل، بات بني ياس، قريباً من تحقيق لقبه الثاني هذا الموسم، بتعزيز صدارته لترتيب بطولة كأس السوبر، بالفوز على شباب الأهلي 3 - 0، ووصوله إلى 5 انتصارات، كان بني ياس حقق درع الدوري العام.

وخرج الجزيرة، «الثالث» وشباب الأهلي، «الرابع»، من دائرة الصراع على اللقب.

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